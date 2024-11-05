انت الأن تتابع خبر الانتخابات الأمريكية.. ماذا يعني فوز ترامب أو هاريس للشرق الأوسط؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تظل سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط خلال الأعوام الأربعة المقبلة معلقة في الميزان، بينما تستعد أمريكا وبقية العالم لنتائج الانتخابات التي تجرى اليوم الثلاثاء، بين نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

إسرائيل وفلسطين ولبنان

ولعل القضايا الأهم في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط قبل الانتخابات هي الحروب المستمرة التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان.

ورغم أن الفلسطينيين في غزة متشككون في المرشحين، لكن الكثيرين يفضلون هاريس، نظرا لاعتراف ترامب السابق بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويأملون أن تؤدي هاريس إلى إنهاء حرب إسرائيل في غزة.

ويعتقد آخرون أن العلاقة الوثيقة بين ترامب وإسرائيل يمكن استغلالها لإنهاء الحرب، مما يجعله المرشح المفضل.

أما الرأي العام في لبنان فهو أقل وضوحا، حيث يشكك الشعب اللبناني في أن نتائج الانتخابات ستؤثر عليه على الإطلاق.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفضيله لترامب، معتقدًا أنه سيخفف من القيود الأمريكية على إسرائيل ويعطي إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ ضربة أكبر على إيران.

كما حافظ نتنياهو وترامب على علاقة وثيقة، حتى أثناء وجود ترامب خارج منصبه.

وفي تجمع حاشد في 23 أكتوبر، تحدث ترامب عن مكالماته الهاتفية الأخيرة والمتكررة على ما يبدو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

يبدو أن المجتمع الإسرائيلي منحاز إلى نتنياهو، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة للجمهور الإسرائيلي دعمًا قويًا لدونالد ترامب بين الإسرائيليين اليمينيين والوسطيين.

ووجد الاستطلاع الذي أجراه معهد ميتفيم الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية أن 68% من الجمهور الإسرائيلي يرى دونالد ترامب المرشح الذي سيخدم مصالح إسرائيل على أفضل وجه، بينما اختار 14% فقط هاريس، وقال 18% إنه لا يوجد فرق كبير بين المرشحين بشأن قضية العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.

إيران

تشكل العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قضية أخرى رئيسية في السياسة الخارجية يتعين على أي من المرشحين تناولها إذا انتُخِب.

أعرب كل من هاريس وترامب عن وجهات نظر متشددة بشأن إيران، حيث وصفتها هاريس بأنها الخصم الأعظم للولايات المتحدة في مقابلة مع شبكة سي بي إس في السابع من أكتوبر، وشجع ترامب إسرائيل على ضرب المنشآت النووية الإيرانية ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر.

ومع ذلك، أعرب كلا المرشحين أيضًا عن استعدادهما للتعامل مع إيران دبلوماسيًا، وعلى الرغم من انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني، قال منذ ذلك الحين إن الولايات المتحدة وإيران يجب أن تتوصلا إلى اتفاق آخر، كما أشارت هاريس أيضًا إلى الانفتاح على التعامل مع إيران، ودعم الجهود الدبلوماسية لإدارة بايدن.

ورغم أن المرشحين يختلفان في جوانب معينة من سياستهما تجاه إيران، فإن مواقفهما العامة ليست مختلفة ــ وهي حقيقة لاحظها الإيرانيون، فقد أعرب العديد من الإيرانيين عن تشكك مماثل تجاه المرشحين، معتقدين أن أياً منهما لن يحقق التغيير بين البلدين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ستاسيس حول الرأي العام الإيراني بشأن السياسة الخارجية في الفترة من الحادي والعشرين من سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر، أن 61% من الإيرانيين يؤيدون فكرة التعامل مع الغرب لإبرام اتفاق نووي، في حين يعتقد 20% أن إيران لا ينبغي لها أن تبرم اتفاقاً، وعلاوة على ذلك، أيدت أغلبية أعلى، 67%، تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، في حين عارضها 25%.

ولكن هناك فرع من المحافظين في المجتمع والسياسة الإيرانية يرفض أي علاقة مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال، قبل مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشرت صحيفة كيهان الإيرانية المتشددة افتتاحية تحذر الرئيس من أي لقاءات ـ والتي وصفتها بأنها مهينة ـ مع المسؤولين الأمريكيين.

ولم تكن القيادة الإيرانية صريحة بشأن تفضيل مرشح على آخر، ومع ذلك وجدت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران تحاول التدخل في الانتخابات من خلال حملات التضليل عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، في أوائل سبتمبر أن جهود إيران تبدو تهدف إلى تقويض حملة الرئيس السابق دونالد ترامب.

الخليج

دول الخليج الغنية بالنفط، على الرغم من عدم إعلانها صراحة عن المرشح الذي تفضله، قد تفضل رئاسة ترامب.

لقد ساعدت رئاسة ترامب في حماية وتعزيز قوة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المنطقة.

وقبل أن تتضح نتائج الانتخابات، ظلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى صامتة ظاهريًا.

تركيا

كما يترقب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتائج الانتخابات، حيث يزعم كثيرون في تركيا أنه ينتظر نتائج الانتخابات لاتخاذ قرارات سياسية معينة.

وكانت العلاقة السياسية بين أردوغان وترامب خلال فترة رئاسته قوية، على الرغم من بعض الاضطرابات.

من ناحية أخرى، توترت علاقة أردوغان بالرئيس الحالي جو بايدن في ضوء علاقة أردوغان بروسيا، إلى جانب انتقاده لإدارة بايدن بشأن حرب غزة.

لكن وجهة نظر أردوغان تجاه ترامب قد لا تتوافق تمامًا مع مشاعر الشعب التركي، خاصة بالنظر إلى تراجع شعبية أردوغان بين عامة الناس.

ومن المثير للاهتمام أن صحيفة ديلي صباح التركية كتبت في يونيو، نقلاً عن دراسة أخرى أجراها مركز بيو، أن 87% من الأتراك يعتقدون أن بايدن لا يفعل الشيء الصحيح فيما يتعلق بالشؤون العالمية، ولكن في الوقت نفسه يعتقد 86% أن ترامب لن يفعل الشيء الصحيح أيضًا إذا انتُخب.

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