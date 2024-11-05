وكالات الأنباء والصحف العربية تبرز استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - أبرزت وكالات الأنباء والصحف العربية باهتمام، استضافة مصر للنسخة الـ 12 من المنتدى الحضرى العالمى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الاثنين وتستمر فعالياتها حتى 8 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات الدولية.

وفى هذا الإطار ركزت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) على فعاليات المنتدي وبصفة خاصة الجلسة الافتتاحية وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرة إلى أهمية هذا الحدث واعتباره عاملا مساعدا في وضع المجتمعات المحلية في بيئة مستدامة .

كما ركزت الوكالة السعودية أيضا على المشاركة السعودية في المنتدي، لافتة إلى مشاركة أكثر من 30 جهة سعودية برئاسة الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف.

وتناولت زيارة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي للجناح السعودي، موضحة أن الجناح السعودي بالمنتدى تقوده وزارة البلديات والإسكان ويمتد على مساحة أكثر من 2000 م2، ويضم منطقة للاجتماعات وورش العمل والجلسات الحوارية، ومنصات للتوقيع ومنطقة لكبار الشخصيات وجناح وزارة البلديات والإسكان وأجنحة الجهات الوطنية المشاركة، كما يشهد الجناح تنظيم أكثر من 40 نشاطًا تفاعليًّا و150 ممثلًا للجهات السعودية.

ومن جانبها.. أبرزت "جريدة الشرق الأوسط السعودية" موضوع إحياء «القاهرة التاريخية» في المنتدى الحضري العالمي ،مضيفة أن المنتدى الحضري العالمي يحتفي، بمدينة القاهرة وما تمثله من قيمة تاريخية وتراثية، عبر إبراز المعالم الأثرية للمدينة والخصوصية التي تتمتع بها، بالإضافة إلى معرض للحرف التراثية والتقليدية تحت عنوان «أيادي بلادي».

واهتمت البحرين أيضا عبر وكالتها الرسمية بتناول أخبار المنتدي الحضري العالمي حيث ركزت وكالة أنباء البحرين على فعاليات المنتدي والموضوعات التي سيتناولها على مدار الخمسة أيام ، مشيرة إلى أن المنتدي سيتناول التعاون الدولي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.

كما سلطت الوكالة الضوء أيضا على اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المنتدي مع رئيس مجلس القيادة اليمني والرئيس الفلسطيني.

أما وكالة الأنباء الفلسطينية.. فركزت في تناولها على انطلاق المنتدي بالقاهرة وكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدي الحضري والتي دعا خلالها إلى اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة.

وبدورها ..ركزت وكالة الأنباء السودانية على مشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في المنتدي ، وسلطت الضوء على الكلمة التي ألقاها البرهان خلال الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أشاد فيها بمستوي الترتيب و التنظيم لأعمال المؤتمر، مشيرا إلى الإنجازات المتتالية التي حققتها مصر ونجاحها في إرساء نهضة حضارية وتنموية شاملة في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات هامة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناولت الوكالة تصريحات السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى مصر والتي أكد خلالها أن زيارة البرهان لمصر تأتي في إطار انفتاح السودان على شتى المنابر الدولية المتعلقة بالتنمية.

أما وكالة الأنباء القطرية.. فركزت على المشاركة القطرية بالمنتدي والجولات التي قامت بها رئيسة الوفد القطري مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في الجناح الخاص وجولتها مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، المقام على هامش فعاليات المنتدى.

وركزت وكالة الأنباء الليبية على اللقاءات التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المنتدي، أما وكالة الأنباء اليمنية فركزت في تغطيتها للحدث علي مشاركة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ولقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المنتدي.

وتعقد النسخة الثانية عشرة من المنتدي الحضري العالمي في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بمشاركة 174 دولة..ويعد المنتدي أحد أبرز الفعاليات الدولية التي تُعنى بمناقشة التحديات الحضرية وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتطوير الحضري.