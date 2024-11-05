ياسمين رئيس تروج لأحدث أعمالها السينمائية "الهنا اللي أنا فيه" مع كريم محمود عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة ياسمين رئيس لأحدث أعمالها السينمائية، والتي تحمل اسم "الهنا اللي أنا فيه"، والذي تشارك في بطولته بجانب الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور لها عبر حتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ياسمين البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت عليه قائلة:" فيلم “الهنا اللي أنا فيه” قريبًا بجميع دور العرض".

منشور ياسمين رئيس

أبطال وصناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وأفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس هو مسلسل "جودر"، الذي شاركت في بطولته مع ياسر جلال، وإخراج إسلام خيري. وقد ضم العمل عددًا من النجوم، منهم أحمد فتحي، ووفاء عامر، وأيتن عامر، وتارا عماد، ووليد فواز، وجيهان الشماشرجي، وعبد العزيز مخيون، وأحمد بدير.