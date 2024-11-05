لتغذية العقل… جرّبوا نظام MIND diet الفعّال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتمد العديد من الأشخاص على نظام غذائي يُعرف بـ “نظام العقل الغذائي“، الذي يجمع بين فوائد اثنين من أشهر الأنظمة الغذائية الصحية: النظام الغذائي المتوسطي ونظام DASH المخصص لخفض ضغط الدم. يركز هذا النظام بشكل أساسي على تناول الخضروات الورقية، المكسرات، التوت، وزيت الزيتون، وهي أطعمة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الدماغ، بالإضافة إلى حماية الذاكرة من التدهور مع التقدم في العمر.

يهدف “نظام العقل الغذائي” إلى تعزيز صحة الدماغ من خلال اختيار الأطعمة المفيدة له وتجنب الأطعمة الضارة التي قد تؤدي إلى تدهور وظائفه مع الزمن. يعتمد النظام على تناول مكونات غذائية تدعم القدرات العقلية وتحارب الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، مثل مرض ألزهايمر.

يرتكز نظام MIND (اختصاراً لـ “نظام الغذاء لتعزيز العقل”) على اختيار 15 نوعاً من الأطعمة، حيث يُنصح بتناول 10 منها لأنها مفيدة لصحة الدماغ، بينما يجب الحد من تناول 5 أنواع أخرى قد تكون ضارة. الأطعمة التي ينبغي الإكثار منها تشمل الخضروات الورقية، المكسرات، زيت الزيتون، والأسماك. أما الأطعمة التي يُنصح بتجنبها فهي اللحوم الحمراء، الحلويات، الدهون المشبعة، والأطعمة المقلية.

للحصول على أقصى استفادة من “نظام العقل الغذائي”، يُفضل تناول الخضروات والحبوب الكاملة يومياً. كما يُنصح باستخدام زيت الزيتون بدلاً من الزبدة، مما يعزز صحة الدماغ ويحسن وظائفه.