مشروبات تخفّف من آلام ارتجاع المريء والحرقة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الحموضة وارتجاع المريء نتيجة خلل في وظيفة صمام المعدة، مما يؤدي إلى ارتداد حمض المعدة إلى المريء ويُسبب شعورًا مؤلمًا بالحرقة. هذه المشكلة تتطلب البحث عن حلول وعلاجات فعّالة لتخفيف الأعراض وتحسين الحالة الصحية.

ورغم توفر الأدوية التي تساعد في الوقاية من الحموضة، يُوصي الأطباء باتباع بعض العادات اليومية مثل تناول الخضروات والفواكه الطازجة، شرب كميات وفيرة من الماء، ممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تخفف من أعراض ارتجاع المريء وتحسن عمل الجهاز الهضمي، ومن أبرزها:

– اللبن البارد: يُعد اللبن البارد من العلاجات الفعّالة لتخفيف حموضة المعدة، بفضل خصائصه المهدئة التي تساعد على تقليل الأعراض المصاحبة لارتجاع المريء. يُعتبر اللبن خيارًا سهلًا وسريعًا لمن يعانون من حرقة المعدة المؤلمة.

– البابونج: يُعتبر البابونج من المشروبات المهدئة للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تخفيف أعراض ارتجاع المريء مثل الغثيان وحرقة المعدة. كما يُحسن من عمل المعدة بشكل عام ويُسهم في تهدئة الجهاز الهضمي.

– اليانسون: يعمل اليانسون على تكوين طبقة حماية لأغشية الأمعاء المخاطية، مما يمنع ارتجاع الطعام إلى المريء. كما يقلل من الشعور بحرقة المعدة والغثيان، ويُعد بديلًا طبيعيًا مثاليًا لتخفيف الأعراض.

اتباع هذه العلاجات الطبيعية بالإضافة إلى تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يُساعد بشكل كبير في تخفيف أعراض ارتجاع المريء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.