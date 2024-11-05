فاعليات ورشة عمل استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى بجامعة حلوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - في إطار أنشطة وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان، وبالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، استضافت وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة ورشة العمل والدورة التدريبية المجانية على استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الفرق الجامعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، وبإشراف الدكتورة نجلاء فتحي محمد مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة، وقد أقيمت الفعالية بمجمع الفنون والثقافة تحت اشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

تناولت ورشة العمل في اليوم الأول التعريف بقواعد بيانات EKB و EUL و Clarivate و Emerald و Springer و Dar Almandumah و Incision و Britannica، كما تضمنت جلسة تعريفية حول تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصري وكيفية استخدام البنك والمصادر المتاحة على الموقع من مختلف الناشرين، بالإضافة إلى نظام التصفح، وما يسمى بمحرك البحث الموحد "Federated search engine". كما تضمنت أيضاً قواعد الترقيات للسادة أعضاء هيئة التدريس وكيفية التقدم لاستخراج تقارير معامل التأثير للمجلات العلمية وتقارير فحص الاقتباس للأبحاث العلمية.

وفي اليوم الثاني، تم التركيز على قاعدة بيانات Elsevier (Health & Science). وتكمن أهمية استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري باعتباره من أهم مصادر الحصول على البحوث العلمية العربية والأجنبية والعالمية والتي توفرها الجامعات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، وهو فرصة للابتكار والتبادل العلمي والمعرفي بين الباحثين على مستوى العالم.

وقامت أسرة من أجل مصر المركزية برئاسة الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة بتنظيم الفعاليات بالتعاون مع فريق العمل بالمكتبة الرقمية، وحاضر في اليوم الأول الأستاذ أحمد عاطف مدرب EKB، والأستاذ حسن عشري مدرب بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذة ماهينور عقده المدير الإقليمي لـ Emerald بالشرق الأوسط، والأستاذة سارة محمد مدرب Springer، والأستاذ أحمد علاء الدين مدرب Clarivate، والأستاذ أحمد رأفت مدرب Incision، والأستاذ إبراهيم حسن مدرب دار المنظومة، والأستاذة هبة خالد مدرب Britannica. وحاضر في اليوم الثاني الأستاذ إسلام الوكيل والأستاذ محمد رائد مدربا Elsevier.