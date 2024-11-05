العالم اليوم - مجموعة ماجد الفطيم تقرر وقف جميع عمليات كارفور في الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - قالت مجموعة ماجد الفطيم وكيل العلامة التجارية العالمية كارفور إنها ستوقف جميع عمليات كارفور في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة اعتبارا من الاثنين.

وأضافت المجموعة في منشور على صفحة كارفور الأردن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار".

وكانت كارفور من ضمن العلامات التجارية التي عصفت بها حملة المقاطعة من قبل الأردنيين تضامنا مع قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر 2023 .

من جانب آخر دعت مجموعة الفطيم لافتتاح العلامة التجارية الجديدة هايبر ماكس في الأردن.

وقالت في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "يسعدنا دعوتكم لمشاركتنا تدشين هايبر ماكس علامتنا التجارية للمواد الغذائية في قطاع التجزئة الجديدة تماما في الأردن والمملوكة بالكامل لماجد الفطيم".

وأضافت أن الافتتاح سيكون غدا الثلاثاء في سيتي مول في العاصمة عمان.

وبينت المجموعة أن السلسلة الجديدة ستوفر عبر متاجرها البالغ عددها 34 متجرا في مختلف أنحاء المملكة المواد الغذائية محلية المصدر ومستلزمات المنزل التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.