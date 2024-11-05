العالم اليوم - نيمار "المصاب".. أرقام صادمة مع الهلال وسان جرمان وبرشلونة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - مع تعرض النجم البرازيلي نيمار مهاجم الهلال السعودي، لإصابة جديدة، الإثنين، تتكشف أرقام صادمة بشأن الفترات التي قضاها اللاعب خارج الخدمة، سواء مع فريقه الحالي أو في باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وأصيب نيمار خلال مشاركته مع الهلال أمام استقلال طهران الإيراني، في رابع جولات مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال سيا للنخبة. وعقب المباراة التي انتهت بفوز الهلال 3-صفر، تكهن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق السعودي بتعرض نيمار لإصابة عضلية، متوقعا غيابه أسبوعين على الأقل. بالأرقام جاء نيمار إلى الهلال في 16 أغسطس 2023 حاملا إصابة قديمة من تجربته مع باريس سان جرمان، وبسببها ظل غائبا عن فريقه الجديد حتى 3 سبتمبر 2023، بواقع 18 يوما، وفقا لما أفاد به الموقع الألكتروني الرسمي لصحيفة "الرياضية" السعودية، نقلا عن بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

عقب نحو شهرين من التحاقه بالأزرق، داهمته إصابة مروعة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام نظيره الأوروغوياني في 18 أكتوبر 2023، وغاب عن الملاعب 366 يوما.

في حال صدق توقع جيسوس، سيصل مجموع غيابات نيمار عن الهلال بسبب إصاباته إلى 398 يوما من أصل 460.

ستبلغ نسبة أيام الغياب نحو 87 بالمئة من فترته مع حامل لقب الدوري السعودي، وفقا لموقع "الرياضية".

يقدر الموقع ذاته الفترات التي افتقده فيها سان جرمان للإصابة بـ729 يوما على مدى 6 أعوام.

أما برشلونة فحرمته الإصابات من النجم البرازيلي 147 يوما في غضون 4 أعوام.

منذ انتقال نيمار إلى برشلونة في صيف 2013 مقابل مبلغ قياسي وقتها بلغ 222 مليون يورو، غاب نيمار عن الملاعب للإصابة 1265 يوما، أي نحو 3 أعوام ونصف العام.

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