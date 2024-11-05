مال وأعمال

دونالد ترامب يهدد بفرض ضريبة 25% على الواردات المكسيكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر دونالد ترامب يهدد بفرض ضريبة 25% على الواردات المكسيكية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:11 صباحاً - سي إن بي سي_ قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، الاثنين، إنه إذا انتخب رئيساً، فإنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات المكسيكية، ما لم تقم البلاد بسن قواعد حدودية أكثر صرامة.

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وأفاد المرشح الجمهوري للرئاسة في أول تجمع انتخابي له في اليوم الأخيرمن حملته الانتخابية، في رالي بولاية نورث كارولينا: “إذا لم يوقف الزعماء المكسيكيون هذا الهجوم من المجرمين والمخدرات القادمة إلى بلادنا، فسوف أفرض على الفور تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على كل ما يرسلونه إلى الولايات المتحدة الأمريكية“.

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وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يعلن فيها هذا الاقتراح، رغم أن جزءاً أساسياً من برنامجه الاقتصادي يعتمد منذ شهور على سياسة جمركية صارمة.

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وكان ترامب قد اقترح سابقاً فرض تعريفة بنسبة 20% على جميع الواردات من كل الدول، مع نسبة خاصة تصل إلى 60% على الصين.

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ويشار إلى أن خبراء الاقتصاد ومحللو وول ستريت يعتقدون بأن سياسة ترامب التجارية المفرطة في الحماية تشكل تهديداً محتملا يقود لانتعاش التضخم في أمريكا، في الوقت الذي بدأت فيه أسعار المستهلك في التباطؤ بعد ارتفاعها في عصر الجائحة.

في المقابل، وصفت حملة المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس خطط التعريفات الجمركية بأنها “ضريبة مبيعات ترامب”.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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