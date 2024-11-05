نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراد مكرم بطلًا أمام روجينا في مسلسلها الجديد والعرض رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعاقد الفنان مراد مكرم على المشاركة في مسلسل روجينا الجديد، والذي من المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل إعلان بداية التصوير.

ويذكر أن مراد مكرم اجتمع مع روجينا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل سر إلهي، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز وشارك في العمل كل من محمد ثروت، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، محمود حجازي، أحمد سلامة وآخرين وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

تفاصيل مراد مكرم لمسلسل 6 شهور



ويعرض له حاليًا مسلسل 6 شهور، بطولة نور النبوي تأليف عمرو أبوزيد وإخراج مصطفى صولي وشارك في العمل كل من نور إيهاب، مجدي بدر، فريدة رجب، سلوى محمد علي وآخرين.

وفي السينما ينتظر عرض فيلم حدوتة الأيام الباقية، بطولة أحمد حاتم تأليف محمد صادق وإحراج محمد جمال العدل ويشارك في العمل كل من كارمن بصيبص، مريم الخشت، سماح أنور وآخرين.

أما روجينا فكان آخر أعمالها في السينما فيلم مربع برمودا، بطولة مصطفى خاطر ومن تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وشارك فيه كل من عمرو عبد الجليل، هنا شيحة، محمد ثروت وآخرين.

