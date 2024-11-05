تعرف على سبب عدم مشاهدة كيران كولكين مسلسله الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف كيران كولكين، نجم مسلسل Succession، أنه لم يشاهد الحلقة الأخيرة من السلسلة حتى الآن، على الرغم من انتهاء عرضها في عام 2023.

كولكين، الذي جسد شخصية رومان روي، حصل على جائزة جولدن جلوب وجائزة إيمي عن أدائه في الموسم الرابع من هذا العمل الدرامي الكوميدي الشهير على شبكة HBO.

خلال ظهوره في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير، تحدث كولكين بوضوح عن سبب عدم مشاهدته للحلقة الأخيرة.



وأوضح أنه كان في بولندا لتصوير فيلم جديد عندما تم بث الحلقات الثلاث الأخيرة، ولم يتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابه على Max.

وقال: "سألت على إنستجرام إذا كان بإمكان أي شخص مساعدتي في الحصول على حساب HBO، وتلقّيت الكثير من العروض لمشاركة البريد الإلكتروني وكلمة المرور".

وأضاف أنه تمكن من مشاهدة الحلقتين الثامنة والتاسعة، ولكن قبل عرض الحلقة الأخيرة، انتقل إلى فندق لم يكن يحتوي على تلفزيون ذكي، مما حال دون مشاهدته للحلقة. وأكد كولكين أنه بعد انتهاء التصوير وعودته إلى المنزل، ذهب في إجازة، مما زاد من تأجيل مشاهدته للحلقة.



وأختتم حديثه بالقول إنه يخطط هو وزوجته لإعادة مشاهدة مسلسل Succession كاملًا من البداية، رغم عدم معرفته بموعد ذلك.