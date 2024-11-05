نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي: اشتغلت مع رقاصة في بداياتي الموسيقية وخدت 50 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد فهمي عن بداية حياتة الفنية، والصعوبات التي مر بها في هذه الفترة، وذلك خلال إستضافته في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمها الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة DMC.

وقال أحمد فهمي: "انا في المعهد كنت عايز أشتغل عشان ادخل فلوس وكنت قاعد على قهوة في العتبة بالكمان وجالي واحد وقالي تعالى واشتغلت معاه في الأفراح وكنت باخد 12 جنيه في النمرة بتاعتي".

وتابع حديثه قائلا: "وفي مرة رحت اشتغل مع عازف كمان في فندق وكنت بشتغل مع رقاصة في الفندق ده".

واستكمل “فهمي”: "ولما دخلت على المسرح لقيت فرقة موسيقية واشتغلت مع الرقاصة دي وعازف الكمان قالي هتاخد 50 جنيه في النمرة".