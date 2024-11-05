نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي علاء في أحدث ظهور: "شكرا مهرجان الجونة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت السيناريست إنجي علاء على مشاركة جمهورها أحدث صورها من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، والذي إنطلق في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوڤمبر.

إنجي علاء توجه الشكر للقائمين على مهرجان الجونة



وعلقت الكاتبة إنجي علاء على صورها عبر الإنستجرام، وقالت:

" من فعاليات مهرجان الجونة شكرا مهرجان الجونة على الجرعة الفنية المكثفة من الندوات والأفلام والأجواء الإبداعية الملهمة".

منشور إنجي علاء

إنجي علاء تتعاقد على كتابة مسلسل القصة الكاملة



وفي سياق آخر تخوض الكتابة إنجي علاء تجربة كتابة عمل درامي جديد من خلال مسلسل "القصة الكاملة"، حيث تقوم بكتابة إحدى قصص المسلسل، وذلك بعدما تم تحويل المجموعة القصصية "القصة الكاملة" للكاتب سامح سند إلى مسلسل درامي منفصل الحلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبل، ويأتي ذلك من إخراج مجدي الهواري.

آخر أعمال السيناريست إنجي علاء

وكانت آخر الأعمال الدرامية التي قامت بكتابتها الكاتبة إنجي علاء هو مسلسل "كوفيد 25"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2021، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في ذلك الوقت.

أبطال مسلسل كوفيد 25

ومن الجدير بالذكر إن مسلسل النهاية ضم نخبة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنان يوسف الشريف، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، وآخرين، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.