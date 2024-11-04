انت الأن تتابع خبر «هيخليك زي البلونه..!!» احذر من هذا المشروب يسبب الانتفاخ بعد تناوله مباشرة كل صباح يؤثر على المعدة والقولون لازم تبطل تشربه فورا..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد تبدأ يومك ببعض العادات الغذائية التي تظن أنها مفيدة، لكن هناك مشروب شائع قد يسبب لك الانتفاخ ويجعل بطنك يشبه البالونة خاصة إذا تناولته على معدة فارغة المشروب الذي نتحدث عنه هو القهوة

لماذا تسبب القهوة الانتفاخ عند تناولها صباحا؟

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شهرة في الصباح، ويحبها الكثيرون للاستمتاع بنكهتها أو للحصول على دفعة من النشاط لكن، عندما تتناول القهوة على معدة فارغة، قد تؤدي إلى بعض التأثيرات الجانبية، منها الانتفاخ، وذلك لأسباب متعددة:

زيادة إفراز حمض المعدة

الكافيين الموجود في القهوة يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة وعندما تكون المعدة فارغة، يمكن أن يتسبب هذا الحمض الزائد في تهيج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

احتواء القهوة على مواد حامضية

القهوة تحتوي على مواد حامضية بطبيعتها، وهذا يمكن أن يسبب اضطرابات في المعدة ويزيد من الحموضة، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة.

تحفيز القولون

القهوة تعمل كمنبه طبيعي للقولون، مما يزيد من حركة الأمعاء ويسبب الغازات والانتفاخ، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

بدائل صحية لتجنب الانتفاخ في الصباح

بدلا من القهوة، يمكنك تجربة بعض الخيارات الصحية التي تمنحك طاقة دون التأثير على المعدة: