انت الأن تتابع خبر "كنز الطبيعة!!".. مكون سرى ضعية فى الشامبو لتطويل الشعر للركب وتكثيفة ونمو الشعر بدون توقف ومنع الشيب وملئ الفراغات مثل شعر الهنود بسرعة البرق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تسعين لتحقيق شعر طويل وكثيف، فإن القرنفل قد يكون الخيار المثالي، ويعتبر القرنفل من التوابل الغنية بالفوائد لشعرك، حيث يعمل كمطهر لفروة الرأس ويعزز صحة الشعر، فهو يساعد في مكافحة الفطريات ويقلل من مشاكل القشرة، مما يمنع عودتها، وبالإضافة إلى ذلك، يساهم القرنفل في حماية فروة الرأس من الالتهابات والحكة الناتجة عن الحرارة أو العرق، كما أنه يساعد على تأخير ظهور الشيب المبكر، مما يحافظ على لون شعرك الطبيعي، ومن الجدير بالذكر أن القرنفل يحسن نمو الشعر ويزيد من كثافته، مما يمنحه لمعة طبيعية.

المكونات اللازمة

لتحضير شامبو القرنفل، ستحتاجين إلى:

كمية مناسبة من القرنفل.

عبوة شامبو عادية.

طريقة التحضير