أخبار اليمن : المؤتمر:لا علاقةلنا بأي تكوينات يمولها العدوان ومواقفنا تحددها قيادتنا بصنعاء

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المؤتمر نت - المؤتمر:لا علاقةلنا بأي تكوينات يمولها العدوان ومواقفنا تحددها قيادتنا بصنعاء
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دوت الخليج -
المؤتمر:لا علاقةلنا بأي تكوينات يمولها العدوان ومواقفنا تحددها قيادتنا بصنعاء
استهجن المؤتمر الشعبي العام بشدة اقحام اسمه ضمن ما سمي بالتكتل الوطني للاحزاب والمكونات السياسية من قبل مجموعة من العناصر التي تعمل مع دول العدوان وسبق وأن تورطت في تأييد ومباركة وتبرير جرائم عدوان التحالف على شعبنا وبلادنا منذ انطلاقه في 2015م .
واكد المؤتمر الشعبي العام عدم علاقة أي شخص شارك في ذلك التكتل او غيره من المسميات التابعة لتحالف العدوان والممولة منه ؛ وان كل من أيد أو يؤيد أو يدعم موقف تحالف العدوان لا علاقة للمؤتمر به وأنهم سبق أن فصلوا من المؤتمر في بداية العدوان فالمؤتمر كان وسيظل مرتبطا بالوطن ومدافعا عن اليمن وشعبه ووحدته وسيادته واستقلاله ومن يشذ عن هذا الموقف فلا علاقة للمؤتمر به لا من قريب ولا من بعيد .
واوضح المؤتمر ان حشر اسمه بتلك الطريقة هو محاولة من البعض لاستغلال اسم المؤتمرالشعبي العام في شرعنة انشاء تكتلات مرتبطة وتابعة وممولة من تحالف العدوان ومنفذة لتوجهاته وتوجيهاته وخططه ضد اليمن وشعبها وهو امر مفضوح ومكشوف ومشبوه ومرتبط باجندات شخصية لبعض المتورطين في خيانة اليمن ولم يعد ينطلي على الشعب اليمني وفي مقدمتهم قيادات وقواعد المؤتمر في كل ارجاء اليمن والذين يميزون الخبيث من الطيب؛مجددا التأكيد على ان المؤتمر موجود داخل البلاد وقيادته الشرعية يمثلها رئيسه الاخ صادق بن امين ابوراس ومعه التكوينات الشرعية وعلى راسها اللجنة العامة والامانة العامة وهم من يعبرون عن مواقف المؤتمر الشعبي العام من مختلف القضايا الداخلية والخارجية وما دون ذلك فلا علاقة للمؤتمر به ولا يمثل موقفه.
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة