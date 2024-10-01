العالم اليوم - فيديو لآليات تحمل جنودا إسرائيليين في طريقها للحدود الشمالية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 12:24 صباحاً - نشرت هيئة البث الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الإثنين مقطع فيديو قالت إنه لآليات تحمل جنودا إسرائيليين في طريقها إلى الحدود الشمالية.

وقال مراسل "دوت الخليج" في إسرائيل، إن الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميا على عملية برية "محدودة" في لبنان.

وأفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية تشن قصفا مدفعيا تمهيدا للدخول البري إلى المناطق الحدودية في لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق حدودية مع لبنان انطلاقا من سهل الخيام وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا.

وأشارت مراسلتنا إلى قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على محيط كفركلا والخيام جنوبي لبنان.

وذكرت موفدتنا إلى لبنان أن قنابل مضيئة ألقيت على أطراف بلدة عيتا الشعب في الجنوب.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن نحو 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في مسكاف عام شمالي إسرائيل والتي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ووفق وكالة الأنباء اللبنانية فقد أسفرت تلك الغارات عن تدمير مجمعات سكنية في المناطق المستهدفة.