نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استدعاء البنيني أتدجيكو سامادو لمعسكر منتخب بلاده استعدادًا لمباراتي رواندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الوافد الجديد على صفوف القلعة الخضراء أتدجيكو سامادو للانضمام لمعسكر منتخب بلاده

يخوض المنتخب البنيني مباراتين بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 واللتين تجمعاه بنظيره منتخب رواندا.

تقام المباراة الأولى بالعاصمة الايفوارية أبيدجان في العاشر من أكتوبر المقبل، فيما تقام المباراة الثانية بالعاصمة الرواندية كيجالي في الخامس عشر من الشهر ذاته، حيث سيغادر اللاعب إلى أبيدجان في السابع من أكتوبر أيضًا.

كان اللاعب أتدجيكو سامادو والبالغ من العمر عشرين عامًا قد انضم لصفوف المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من صفوف نادي باني جانسي اف سي البنيني علمًا بأن اللاعب يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع وقد سبق للاعب الانضمام لمعسكر منتخب بلاده والذي يقوده الألماني جيرنوت روهر خلال فترة التوقف الدولي السابقة والذي خاض فيه المنتخب مباراتين أمام منتخبي نيجيريا وليبيا ضمن تصفيات الأمم الأفريقية أيضًا.