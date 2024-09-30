نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الأوكرانية تستهدف المراسلين الحربيين الروس وتحاول قتلهم.

وقال بيسكوف في تصريح لصحيفة "إزفستيا": "نرى أن مراسلينا العسكريين يعملون في ظروف شديدة الخطورة، لقد أصبحوا أهدافا لمحاولات متعمدة لقوات كييف".

وأضاف: "في هذا الصدد، يبدو أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تتردد في ذلك، فهي تستهدف العديد من مراسلينا العسكريين الأبطال".

وفي اليوم السابق، أصيب المراسل العسكري لصحيفة "إزفستيا" دينيس كولاغا بالقرب من تشاسوفوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأصيب المراسل بشظايا في ساقيه، بالإضافة إلى حروق وكسور متفاوتة الخطورة.

وفي وقت سابق، وثق المراسل الحربي لقناة RT أندريه فيلاتوف مشاهد تحاكي أفلام الرعب عندما حاولت مسيّرة أوكرانية استهدافه ولاحقته وتمكن من تضليلها وانفجرت عندما فصل أحد الجدران بينه وبينها.

وفي 8 أغسطس الماضي، أصيب المراسل العسكري الروسي يفغيني بودّوبني بجروح خطيرة، جراء استهداف مسيرة أوكرانية لسيارته، أثناء تغطيته للهجوم الإرهابي الذي شنته قوات نظام كييف على مقاطعة كورسك الحدودية.