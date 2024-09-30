نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحليق مكثف لمقاتلات إسرائيلية في أجواء مناطق الجنوب اللبناني تزامنا مع قصف مدفعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المناطق في جنوب لبنان تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي تزامنا مع قصف مدفعي مكثف لقرى الجنوب. وأفادت أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدفت وادي برغز واطراف بلدات كوكبا وراشيا الفخار وكفركلا والخيام ونهر بلاط وومجرى الليطاني بين زوطر ودير سريان جنوب لبنان. كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء صيدا وإقليم الخروب وشوف جبل لبنان وأطلق بالونات حرارية في تلك المناطق. وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا…