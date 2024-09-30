31 أكتوبر.. مي فاروق تحيي حفلا غنائيا بالكويت ضمن فعاليات "ليلة العمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحيي المطربة مي فاروق حفلًا غنائيًا ضخما، ومن المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر المقبل، بدار الأوبرا بالكويت، ضمن فعاليات "ليلة العمر".

وتبدأ أسعار حفل مي فاروق في الكويت من 15 دينارًا كويتيًا.

ومن المقرر أن تقدم مجموعة مميزة من أغانيها الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "كل الحبيبة، اه ياطير، افتكرلك ايه، أديني حب، الشتا".

أحدث أعمال مي فاروق

ويذكر ان طرحت للمطربة مي فاروق أغنية "كل حبيبة" تزامنا مع عيد الحب، والتي إستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا عبر قناتها الشهيرة “يوتيوب".

تعاونت مي فاروق في أغنية "كل الحبيبة" مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أحمد الموجي. الأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوي، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وحققت مي فاروق نجاحًا كبيرًا، حيث اقتربت نسبة مشاهدات أغنيتها "كل الحبيبة" من 200 ألف مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة من طرحها.