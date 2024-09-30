نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباريات اليوم الإثنين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عدد كبير من متابعي كرة القدم الآسيوية في معرفة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباريات اليوم الإثنين 30-9-2024.

ويشهد مساء اليوم الإثنين، إقامة أربع مواجهات في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2024-2025.

حيث ستقام ثلاث مباريات في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بين السد ضد استقلال طهران وبرسبوليس ضد باختاكور، والوصل ضد الأهلي، وفي تمام الساعة التاسعة يقابل النصر نظيره الريان.

ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا قبل مباريات اليوم الإثنين

ياسر أساني، جوانغجو: 3 أهداف.

سيفاس ماليلي، شانغهاي شينهوا: هدفين.

فاليري قازياشفيلي، شاندونج: هدفين.

خوسيه إلبر، يوكوهاما: هدفين.

عارف أيمن، جوهور: هدفين.

ميكائيل دوكا، كوست مارينرز: هدف واحد.

بي جينهاو، شاندونغ: هدف واحد.

جواو كانسيلو، الهلال: هدف واحد.

سيرجي سافيتش، الهلال: هدف واحد.

فرانك كيسي، الأهلي: هدف واحد.

أكرم عفيف، السد: هدف واحد.

سلطان الغنام، النصر: هدف واحد.