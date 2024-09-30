شيكابالا: "أول مرة أشوف فرحة عبد الله السعيد..وكان لازم يجي الزمالك من سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، بمستوى عبدالله السعيد مع القلعة البيضاء بعد فوزه بلقب السوبر الإفريقي.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر ومن وجهة نظري حرام أنه مجاش الزمالك من فترة طويلة كان لازم يجي القلعة البيضاء من سنوات".

وأضاف: "لأول مرة أشاهد فرحة عبدالله السعيد بتحقيقه بطولة فهو يشعر بتقديره من جانب الجميع سواء الجماهير أو اللاعبين".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.