نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين لبيب: الزمالك يتعرض لحملة كبيرة.. وكأس السوبر الأفريقي 2024 أمام الأهلي الجميع سيتذكره لسنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء ولاعبيها يتعرضون لحملة إعلامية كبيرة، خلال الفترة الأخيرة بشكل غريب.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "الزمالك يتعرض لحملة كبيرة للأسف".

وتابع: "تم التشكيك فى قدرات بنتايك وهناك حملة على نادي الزمالك وقالوا اننا مش مقتنعين بيه ودة مش حقيقي".

وأضاف: "سيبونا نشتغل والصبر على مجلس الإدارة من أجل استكمال النجاحات، احنا مكناش مجلس إدارة مع الزمالك فى السوبر احنا كنا زي الاداريين من أجل الفوز بالسوبر".

وشدد: "فخور بلاعبي الزمالك والجهاز الفني وقدرنا نحقق نجاحات كبيرة الفترة اللي فاتت".

وأوضح: "اشتغلنا علي الجانب النفسي فى مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي ".

وأردف: "الاستقبال فى السعودية كان رائع من هيئة الترفيه من أول وصولنا للمطار ومثالي وناجح ودة شيء مش جديد على السعودية".

واستكمل: "فخور جدا بمكافأة معالي المستشار تركي آل الشيخ بعد السوبر الأفريقي للزمالك، كانت لفتة طيبة ورائعة ".

واستطرد: "مكافأة كأس السوبر الأفريقي ستساعد النادي والزمالك يملك لاعبين رائعين ولكن لو فى احتياج لبعض الأماكن ستكون هناك صفقات جديدة".

واختتم حسين لبيب حديثه قائلًا: "كأس السوبر الأفريقي 2024 أمام الأهلي الجميع سيتذكره لسنوات مثل سوبر 1994".