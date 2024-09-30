نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المثلوثي يكشف كواليس ركلة الجزاء في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق يدخلون كل مباراة بهدف تحقيق الفوز فقط، موضحا أن اللعب في القلعة البيضاء أمر يتمناه أي لاعب.

وقال المثلوثي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "من وجهة نظري ركلة جزاء النادي الأهلي غير صحيحة والكرة لا ترتقى بأن يتم احتسابها وأكرم توفيق قال لي بأنه تفاجىء بقرار الحكم في هذه اللعبة".



وأضاف: "حسام عبدالمجيد قدم مستوى مميز للغاية في السوبر الإفريقي، وجميع اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد في تلك اللقاء".



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.