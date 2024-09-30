نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏عــاجــل - العربية.. المستهدف بغارة الكولا نضال عبد الخالق المسؤول بالجبهة الشعبية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع انفجار في جنوب غرب بيروت، حسب شهود عيان تحدثوا لوكالة رويترز، شوهد دخان يتصاعد من المنطقة وسُمعت أصوات سيارات إسعاف، استهدفت الضربة، التي يُعتقد أنها إسرائيلية، شقة قرب جسر الكولا، وهي أول هجوم خارج الضاحية الجنوبية وداخل حدود المدينة.

أفادت وسائل إعلام لبنانية ووكالة فرانس برس عن مقتل شخصين في الهجوم وفقًا لمصدر أمني، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية شقة تابعة للجماعة الإسلامية.

في سياق أوسع، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية على مناطق مختلفة في لبنان أسفرت عن 105 قتلى و359 جريحًا.

يستمر تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر. كثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله مؤخرًا، مدعية أن هدفها تأمين المناطق الشمالية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات على عدة أهداف لحزب الله داخل لبنان.

في الوقت نفسه، يدعو البيت الأبيض الطرفين لقبول وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 21 يومًا، وهو اقتراح رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من هو نضال عبد الخالق المستهدف من إسرائيل

نضال عبد الخالق هو قيادي بارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويعتبر واحدًا من الشخصيات البارزة في النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، يتمتع بخلفية نضالية قوية، حيث شارك في العديد من الأنشطة السياسية والمقاومية التي تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية.

تاريخ عبد الخالق مليء بالجهود المبذولة من أجل حقوق الفلسطينيين، مما جعله شخصية محورية في الحركة الوطنية الفلسطينية، وقد ارتبط اسمه بالعديد من الفعاليات والنضالات التي تسعى إلى تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

مؤخرًا، تعرض نضال عبد الخالق لاستهداف من قبل القوات الإسرائيلية في غارة على شقة سكنية في بيروت، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام وقلق المجتمع الفلسطيني، يُعتبر هذا الاستهداف جزءًا من سياسة إسرائيلية تستهدف القيادات الفلسطينية، مما يعكس المخاطر التي تواجهها هذه الشخصيات في سياق الصراع المستمر.

بفضل شجاعته وصموده، يظل نضال عبد الخالق رمزًا من رموز النضال الفلسطيني، ويعكس التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في سعيه نحو الحرية والاستقلال.

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