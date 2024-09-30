تعرف على موعد بداية تصوير عمرو سعد مسلسل سيد الناس

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم عمرو سعد لتصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم سيد الناس، والتي من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في منتصف نوفمبر المقبل، ومن المفترض أن يعرض في رمضان 2025.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد فهيم، إلهام شاهين، خالد الصاوي، ياسين السقا، ريم سامي وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي الأبطال، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

وفي السينما، يواصل عمرو سعد خلال الفترة الحالية تصوير فيلم الغربان، تأليف وإخراج ياسين حسن، ويشارك فيه كل من محمد علاء، مي عمر، أسماء أبو اليزيد، لبنى ونس، أحمد وفيق وآخرين، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.

كما أنه تعاقد على المشاركة كضيف شرف في فيلم الست، بطولة منى زكي، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والذي تتناول من خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرف أم كلثوم، والعمل يضم كوكبة كبيرة من النجوم منهم أحمد حلمي، أحمد داود، تامر نبيل.

آخر أعمال عمرو سعد



والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو سعد مسلسل الأجهر، الذي عرض في 2023 وكان من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، وشارك في العمل كل من ناهد السباعي، نور النبوي، درة، سيد رجب، محمود قابيل، أحمد صفوت، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ندى بهجت.