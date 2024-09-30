أمين مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار عبر الحدود اللبنانية

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتجنب التصعيد العسكري عبر الحدود اللبنانية الجنوبية.

وشدد الأمين العام في بيان على «ضرورة حماية المدنيين وضبط النفس وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة».

كما أكد الأمين العام على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره مشددا على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

وأشار بيان الأمين العام إلى ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون الداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يؤكد على ضرورة احترام الجانب الإسرائيلي للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

ويشهد لبنان منذ نحو اسبوع قصفا عنيفا من الاحتلال الإسرائيلي في بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق أخرى ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وحذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من أن موجة النزوح الحالية جراء القصف الإسرائيلي العنيف قد تشمل مليون شخص في «أكبر عملية نزوح تشهدها المنطقة».

