نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: بالرغم من جلسة الخطيب وكولر الأهلي في مفاوضات قوية مع جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد فتحت خطوط تفاوض قوية مع جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح السعودي الحالي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بالرغم من الجلسة التي جمعت بين الكابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر والتي أكد في رئيس النادي للمدير الفني إنه مستمر في منصبه إلا أن الإدارة في الكواليس والغرف المغلقة فتحت خطوط اتصال مع عدد من المدربين لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف شبانة أن جوزيه جوميز أحد أهم الأسماء التي تحظى بإعجاب الإدارة بسبب معرفته السابقة بالكرة المصرية خاصة في ظل التخوف من احتياج أي مدير فني آخر لفترة للتأقلم مع الفريق ومعرفة إمكانياته.