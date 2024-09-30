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أحمد جودة - القاهرة - غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق يونين والنبي شيت ونحلة في البقاع، استمرت الهجمات الإسرائيلية فجر الاثنين على لبنان، مستهدفة للمرة الأولى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى مناطق في البقاع الشمالي والهرمل، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وقد استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة منطقة الكولا في بيروت، وبلدات نحلة، مقنة، يونين، والنبي شيت في البقاع الشمالي وتشير الحصيلة الأولية إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص في الهرمل، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

عاجل - غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق يونين والنبي شيت ونحلة في البقاع

كما قُتل ثلاثة من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في بيروت بواسطة طائرة مسيرة، حسب مصدر أمني، وهو أول استهداف للعاصمة اللبنانية منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن عن مقتل قيادتها

غارات إسرائيلية عنيفة، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها عن مقتل كل من محمد عبد العال (أبو غازي)، عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، وعماد عودة (أبو زياد)، عضو الدائرة العسكرية وقائدها في لبنان، وعبد الرحمن عبد العال، في عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين في منطقة الكولا ببيروت.

وقد عرضت قنوات تلفزيونية لقطات للشقة المستهدفة والتي تعرضت لأضرار جزئية جراء الغارة.

غارات إسرائيلية مكثفة على بيروت

غارات إسرائيلية عنيفة، شنت القوات الإسرائيلية، يوم الأحد، سلسلة غارات جوية مكثفة على لبنان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا، وذلك بعد يومين من اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وعدد من القادة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الأحد عن حصيلة بلغت 132 قتيلًا خلال 24 ساعة جراء الغارات الإسرائيلية، وفي يوم السبت، قُتل 33 شخصًا وأصيب 195 آخرون نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية.

عاجل - غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق يونين والنبي شيت ونحلة في البقاع

حسب إحصاء لوكالة رويترز، قُتل 32 شخصًا في بلدة عين الدلب قرب صيدا، و33 آخرين في بعلبك-الهرمل، و7 في مرجعيون.