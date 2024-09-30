ترتيب الفرق العربية في دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباريات اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة ترتيب الفرق العربية في دوري أبطال آسيا للنخبة قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين.

وستكون مباريات اليوم الإثنين الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2024-2025.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، ترتيب الفرق العربية، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ترتيب الفرق العربية في دوري أبطال آسيا

1- استقلال طهران: 3 نقاط.

2- الهلال: 3 نقاط.

3- الأهلي: 3 نقاط.

4- الوصل: 3 نقاط.

5- الشرطة: نقطة واحدة.

6- السد: نقطة واحدة.

7- النصر: نقطة واحدة.

8- العين: نقطة واحدة.

9- برسبوليس: 0 نقاط.

10- باختاكور: 0 نقاط.

11- الريان: 0 نقاط.

12- الغرافة: 0 نقاط.