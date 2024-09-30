كريم جل طبيعي لتصفيف الشعر بنتائج مذهلة وبدون مواد حافظة

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رياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرون عن كريم جل طبيعي لتصفيف الشعر، ويتكون من مواد طبيعية مفيدة وغير ضارة، حيث تسبب معظم الكريمات الصناعية مشاكل كبيرة للشعر، لأنها تحتوي على مواد كيميائية تسسبب تساقط الشعر وتضعف نموه، وتتعدد الكريمات الطبيعية الخاصة بالشعر ومنها كريم جل بذور الكتان، وهى بذور بنية اللون وصغيرة الحجم لها تأثير كبير على الشعر، حيث تمنحه النعومة والترطيب وتجعله سهل التصفيف، وتتميز بذور الكتان بأنها رخيصة الثمن ويمكن الحصول عليها بسهولة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع دوت الخليج طريقة عمل كريم جل طبيعي لتصفيف الشعر بدون مواد حافظة.

مكونات عمل كريم جل طبيعي لتصفيف الشعر

تتميز المكونات بأنها مواد طبيعية ومفيدة للشعر وتمنحه الترطيب واللمعان، وسوف نقدم لكم مكونات عمل كريم جل طبيعي لتصفيف الشعر، وهى كالتالي:-

طريقة عمل كريم جل طبيعي للشعر

يتم عمل الجل لتصفيف الشعر بالخطوات التالية:-

نخلط نصف كوب من بذور الكتان مع الماء ثم نرفع الخليط على النار.

ثم نترك الخليط على النار حتى الغليان، ونتركه يغلي لمدة سبع دقائق على نار هادئة.

نترك الخليط ليبرد تماماً، ثم نصفيه على قماشة من التل أو الشاش.

ثم نعبأ الكريم في علبة نظيفة ومعقمة ويتم حفظه في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

نضع الكريم على الشعر كله عند التصفيف، ويفضل استخدام المشط الخشبي لتوزيع الكريم على الشعر، ثم سنلاحظ تحسناً ملحوظاً في درجة نعومة الشعر ولمعانه.

كريم بذور الكتان وزيت السمسم لتنعيم الشعر

نخلط ملعقتين من جل بذور الكتان وملعقة من زيت السمسم، ثم نضع الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم نغسله بالماء الفاتر، ويفضل تكرار استخدام الكريم ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

كريم بذور الكتان وزيت جوز الهند لعلاج تقصف الشعر

نخلط 3 ملاعق كبيرة من جل بذور الكتان، مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من جل الصبار، ونضع الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم نغسله بعدها بالماء الفاتر، ويكرر وضع الكريم مرتين أسبوعياً لعلاج تقصف الشعر.

فوائد بذور الكتان للشعر

تحتوي بذور الكتان على فوائد كثيرة منها ما يلي:ـ

تحتوي بذور الكتان على فيتامين E الضروري لنمو وتغذية بصيلات الشعر.

تحمي فروة الرأس من الأمراض لإحتوائها على مواد مضادة للإلتهابات.

بذور الكتان غنية بالأوميجا 3 التي تحمي الشعر من التساقط.

تعالج قشرة الرأس وتعمل كمضاد للبكتيريا والفطريات.

تمنح الشعر الترطيب واللمعان وتسهل عملية التصفيف، ويصلح استخدامها على جميع أنواع الشعر.

تعالج الشعر التالف وتجعله كثيفاً، كما تعالج تقصف الشعر.

تعالج الالتهابات التي توجد على سطح فروة الراس وتحارب البكتيريا والفطريات.

تجعل ملمس الشعر ناعم مثل الحرير وتزيد من لمعانه.

تعطي الشعر مظهر جمالي وجذاب وتزيد من طوله.

تعمل البذور على حماية الشعر من التساقط وتغذي البصيلات من الجذور.

يمنع تقصف الشعر وتزيد من طوله وتحميه من الجفاف.

تزيد من كثافة الشعر وتغذي البصيلات.

وصفة زيت بذور الكتان لعلاج الشعر المتقصف