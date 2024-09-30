نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نقل كهربا إلى المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي سيف زاهر أن محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم النادي الأهلي، تم نقله إلى المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية، حيث سيخضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار زاهر خلال حديثه في برنامج "ملعب أون تايم" إلى أن كهربا عانى من تعب ودوار، مما استدعى اتخاذ القرار بنقله إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.

ومن الجدير بالذكر أن كهربا لم يشارك في مباراة السوبر الإفريقي التي جرت بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية، حيث جلس على مقاعد البدلاء.