نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا: هذا ما قاله جوميز للاعبي الزمالك بعد ركلة جزاء الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء دائما تكون كلمة السر في حصد البطولات.



وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عمر جابر قام بعمل فيديو خاص لحسام عبدالمجيد قبل مباراة الأهلي من أجل تحفيزه وبالفعل قدم مباراة كبيرة وكان من أفضل اللاعبين".



وأضاف: "جوميز قام بعمل رائع عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي وتحدث مع لاعبي الزمالك طالبهم بالهدوء والعودة للقاء".



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.