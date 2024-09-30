انت الأن تتابع خبر لو عندك ملعقة فازلين تعالي أقولك هيخلي شعرك طويل وكثيف ازاي شعرك هينمو بدون توقف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاكل الشعر من أكبر المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص وفي الأغلب الكثير من النساء والرجال يبحثون عن حلول فعالة من أجل هذه المشكلة، حتى يحافظون على شعرهم من مشاكل التساقط والتقصف، ابرز المكونات المستخدمة في علاج مشاكل التقصف في الشعر وهذا عن طريق استخدام ملعقة واحدة من الفازلين، حيث أن هذه الوصفة هي الوصفات السحرية في الفترة الحالية.

طريقة تحضير الفازلين لنعومة الشعر

المستخدمة لنعومه الشعر وتطويل الشعر هذه الوصفات التالية:

يحتاج الى كوب كبيرة من الماء.وملعقتين من الفازلين في طبق على النار.

نقوم بوضع فيما بعد كمية من الماء عليها المكونات.

كما انه أن تستخدم المناشف الساخنة على الشعر وننتظر ساعتين من الوقت.

ونقوم بغسل الشعر فيما بعد وهذه الوصفه يمكنك تكرارها مرتين في الأسبوع حتى تحصل على النتيجة التي تريدها.

الوصفة الثانية

المكونات:

في البداية نحتاج إلى ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

كما أنه لا بد من إضافة حوالي ملعقة من زيت جوز الهند

نضيف فيما بعد نضيف فصين من الثوم المفروم.

طريقة التحضير

لتحضير هذه الوصفة: