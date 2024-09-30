ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار ”جون” في المكسيك إلى 16

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 08:25 صباحاً - ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار "جون"، الذي ضرب ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ مرتين، إلى 16 شخصًا.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن بعض وسائل الإعلام أنَّ عدد القتلى بلغ 16 شخصًا على الأقل في حصيلة غير نهائية.

وصل جون إلى اليابسة يوم الثلاثاء، كإعصار من الفئة الثالثة قبل أن يستمر في التحرك على طول الساحل لعدة أيام ويضرب اليابسة مرة أخرى كعاصفة استوائية.

وتسببت العاصفة في إغراق مدينة أكابولكو الساحلية تحت الماء؛ مما تسبب في حالة من الذعر في المدينة، حيث لا تزال ذكريات الإعصار أوتيس حية -العاصفة التي بلغت الفئة الخامسة والتي خلفت وراءها دمارًا وتسببت في مقتل عشرات الأشخاص في أكتوبر من العام الماضي.

وجرى نشر نحو 18 ألف جندي وأفراد الإنقاذ للتعامل مع جون، وجرى إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص من المناطق عالية الخطورة، وفقًا للسلطات تم نقل حوالي 3800 شخص إلى الملاجئ.