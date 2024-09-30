نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: نصرالله مات اختناقا في القبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عثر يوم الأحد على جثمان أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي قتل في غارة إسرائيلية استهدف مقر القيادة المركزي للحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفادت وكالات أنباء ووسائل إعلام بأنه تم انتشال الجثمان من تحت الأنقاض، حيث أكد مصدران لـ "رويترز" أن الجثة سليمة دون إصابات أو جروح.

ويعتقد أن سبب وفاة زعيم حزب الله هو الاختناق كونه كان في مكان دون تهوية وأنه كان يعاني من آلام شديدة قبل وفاته.

وذكرت المصادر أيضا أنه وبسبب القصف دخلت الغازات إلى الغرفة التي كان فيها واختنق حتى الموت.

وكانت مصادر طبية وأمنية قد أكدت أنه لم يتم العثور على أي إصابات في جثة نصرالله ويبدو أن الوفاة كانت جراء قوة الانفجار.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انتشال جثمان أمين عام حزب الله اللبناني