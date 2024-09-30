نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فايننشال تايمز": إسرائيل كانت تعتزم مهاجمة نصر الله في أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن تل أبيب كانت تعتزم مهاجمة الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله في أكتوبر 2023، لكنها تخلت عن خططها بسبب تدخل أمريكي.

وذكرت الصحيفة أنه "بعد أيام قليلة فقط" من هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر 2023، تلقت القوات الجوية الإسرائيلية أوامر بمهاجمة الموقع المزعوم لنصر الله، الذي حددته أجهزة المخابرات الإسرائيلية. لكن العملية الإسرائيلية ألغيت "بعد أن طلب البيت الأبيض ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقد شنت إسرائيل عملية "سهام الشمال" العسكرية على لبنان في 23 سبتمبر، نفذت خلالها غارات جوية واسعة النطاق. والهدف المعلن هو خلق ظروف آمنة في مناطق الحدود الشمالية لإسرائيل حتى يتمكن عشرات الآلاف من السكان من العودة إلى هناك.

ونتيجة إحدى الغارات التي وقعت في 27 سبتمبر في بيروت، قُتل نصر الله، وأكد الحزب مقتله وتعهد بمواصلة قصف إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة