نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يشهد ختام دوري الأحياء في خماسي كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، حفل ختام دوري الأحياء لخماسي كرة القدم، والذي أقيم مساء الأحد، بمركز شباب الكوم الاخضر التابع لإدارة شباب العمرانية.

جاء ذلك بحضور ايهاب ف أو ي وكيل المديرية للرياضة، محمد سعد مدير إدارة البرامج الرياضية، صبري فرج رئيس مجلس الإدارة.

وأكد الصبروط على أن هذه الدوريات تأتي وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصًا على صحة المواطنين وخاصة الشباب، قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لتحقيق أهداف ورؤية الوزارة في دعم الشباب والنشء وتعزيز اللياقة البدنية للمواطنين وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

وتهدف هذه الفعالية الرياضية إلى تعزيز المشاركة الرياضية في الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية،واكتشاف المواهب وتعزيز دور الشباب والنشء في المجتمع، ورفع الروح الرياضية واللياقة البدنية بينهم.

حيث تم تنفيذ البطولة علي مجموعتين:

المجموعة الاولى: أقيمت على ملاعب مركز شباب الجيزة بمشاركة إدارات شباب ( العجوزة، شمال، الدقي،بولاق الدكرور )

المجموعة الثانية: أقيمت علي ملاعب مركز شباب الكوم بمشاركة ادارات ( الهرم، العمرانية، جنوب، 6 اكتوبر ) واقيمت مباريات الدور قبل النهائي على ملاعب مركز شباب الكوم الأخضر وصعد كلا من مركز شباب جنوب ممثلا لإدارة شباب جنوب ومركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد ممثلا لإدارة شباب ٦ اكتوبر للمباراة النهائية والتي انتهت بفوز فريق مركز شباب الجيزة بنتيجة 2 /0.

و قام وكيل الوزارة في نهاية البطولة إهداء الفريق الفائز كأس الدوري وتوزيع جوائز مالية علي لاعبي الفريقين.

يذكر إنه بدأت البطولة من 17 سبتمبر حتى اليوم بمشاركة لاعبون من الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا.

وعلى هامش الدوري شهد الدكتور محمود الصبروط حفل ختام الانشطة لحمام السباحة النصف أوليمبي بمركز شباب الكوم الاخضر وقام بتسليم الشهادات للمتميزين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة _ مدير المديرية واشراف إيهاب ف أو ي وكيل المديرية للرياضة، محمد سعد حافظ مدير ادارة برامج التنمية الرياضية.

IMG-20240929-WA0040

IMG-20240929-WA0039

IMG-20240929-WA0038

IMG-20240929-WA0037