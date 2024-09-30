العالم اليوم - "حزب الله" يقرّ بمقتل مسؤول وحدة الأمن الوقائي نبيل قاووق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 03:24 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، مقتل القيادي في صفوفه نبيل قاووق، في ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية يوم السبت.

وقال حزب الله في بيان، إن قاووق من مواليد عام 1964، وشغل منصب المسؤول التنظيمي لمنطقة الجنوب في الحزب من العام 1991 وحتى 2010.

وشغل قاووق أيضا منصب نائب مسؤول المجلس التنفيذي في حزب الله حتى العام 2018.

وكان قاووق مسؤولا عن وحدة الأمن الوقائي في الحزب حتى تاريخ اغتياله.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأحد، تصفية قاووق، بضربة تمت عبر طائرات حربية تابعة للجيش.

وأكد حزب الله في بيان أيضا، اليوم الإثنين، مقتل القيادي في صفوفه علي كركي، في الضربة الإسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الهجوم على المقر المركزي لحزب، يوم الجمعة، أدى إلى مقتل 20 شخصا آخر إلى جانب الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.