وفاة ممثل شهير بعد صراع مع المرض

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف موقع TMZ عن وفاة الممثل جون أشتون، الذي اشتهر بدور المحقق العنيد في سلسلة أفلام "Beverly Hills Cop"، عن عمر 76 عامًا بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.

الراحل أشتون، شارك في أكثر من 200 عمل سينمائي، تلفزيوني، ومسرحي، وكان حضوره بجانب إيدي ميرفي في فيلم "Beverly Hills Cop" عام 1984 سببًا في شهرته الواسعة.

كان آخر ظهور لجون أشتون في فيلم *Beverly Hills Cop: Axel F*، حيث يعيد أكسل فولي (إيدي ميرفي) التحقيق في قضية جديدة بعد غياب دام 30 عامًا، عندما تتعرض حياة ابنته للخطر. في الفيلم، يتعاون أكسل مع ابنته وشريك جديد (جوزيف جوردون ليفيت)، إلى جانب بعض الأصدقاء القدامى، مثل بيلي روزوود (جدج راينهود) وتاجارت (جون أشتون)، للكشف ملابسات القضية.

الفيلم من إخراج مارك مولوي، وهو مستوحى من شخصيات أنشأها دانييلو باخ ودانيل بيتري جونيور، وشارك في كتابته ويل بيل، توم جورميكان، وكيفن إيتن. البطولة شملت أيضًا جوزيف جوردون ليفيت، تايلور بيج، كيفن بيكون، بالإضافة إلى بول ريزر وبرونسون بينشوت.