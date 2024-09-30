راندا البحيري تستغيث: "أنا ممنوعة من العمل.. ومطلوب مني أدفع ضرائب 18 سنة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة راندا البحيري، علي توجية رساله إستغاثة لـ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتبت راندا البحيري: "السيد نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد.. هذا ليس بيان شجب ولا شكوى ولا أي شيء آخر.. كل ما في الأمر عرض موضوعي على حضراتكم، لقد حُربت وتم منعي من العمل دون إبداء أسباب وبالفعل بعد أكتر من بروفة لأكتر من عمل وأكتر من محاولة لدخولي أعمال فنية بلاقي نفسي فجأة اتشالت منها ومش فيها والعمل بيكمل من غيري.

وتابعت: "الكلام ده بيحصل بالظبط بقاله أكتر من 7 سنوات وبيحاولوا فيه بقالهم أكتر من 13 سنة بمساعدة أحد الأشخاص خارج المجال الفني، وليس هذا صلب الموضوع أبدًا.

واستكملت قائلة: "أنا بتعرض بقالي 4 سنين دلوقتي لضغط لا يمكن لواحدة ست تقدر تتحمله لوحدها، أنا مشتكتش ولا خليت شكل الفن والفنانين وحش والتزمت الصمت وبقالي سنين بحاول أشتغل في مشاريع وفيه منها اللي ربنا كرمني فيه ومنها اللي علشان عدم خبرتي الكبيرة آنذاك اتنصب عليا، يعني بسبب أن مفيش عدل في المنظومة اتنصب عليا في فلوس كنت شغالة بيها وجايباها بـ تعب كبير جدًا".

وأضافت: "كنت طول عمري شخص ماشي صح جدا فيما يخص الأوراق وحق الدولة وضرائبي كلها مدفوعة من 2004 يعني بقالي 20 سنة بدفع الضرائب، وأظن لو أنا شخص مش ماشي صح مع الضرائب كان من زمان هتلاقي حد قال راندا مدفعتش أو معملتش أو كذا وكذا، ومحدش أصلا يقدر يشكك في حبي لبلدي الشديد ووطنيتي وفي نزاهتي الحمد لله رب العالمين".

وتابعت راندا البحري: "اكتشفت من فترة أنهم حاطين عليا ضرائب جزافية بالرغم من أني مبشتغلش في التمثيل أصلا، وكل ما اكلم حد في المبنى بيقولي أصل الممثلين كلهم حصل معاهم كده مش أنتِ بس، طب أنا بتكلم عن نفسي اتكلمت مرة واتنين

وأوضحت: "كلمت نقيبي أشرف زكي، وهو أداني نمرة تليفون الأستاذة مها المختصة عن الممثلين أمام الهيئة العامة للضرائب، بحيث إنها تفهمهم وقالي إن الموضوع ده هيخلص لأن الممثلة دي حاليًا لا تعمل بالتمثيل، فمش هينفع إننا ندفعها فلوس قديمة هي أصلا دفعتها قبل كده.

وأكملت "البحيري": وبالمستندات إحنا (أنا والمحاسب الضريبي المحترم اللي شغال معايا) دفعنا الفلوس اللي علينا من قبل 2005 كل سنة بندفعها في سنتها إنما هم مرة واحدة عايزينك تدفع ضرائب جزافية هم اللي حسبوها من غير ما يرجعولك، واضطريت في المرة الأولي نظرا لحبي لبلدي واحترامي لكيان الفنان المصري وعدم اهتزاز صورته أمام المصريين والعرب أني أمضي على رقم كبير جدًا مع أني متأكدة أن أنا مش المفروض أدفع الكلام ده، على وعد منهم (السيد عمرو حجازي والسيد أحمد عبد الغني) أني هدفع أصل المبلغ ومش هدفع غرامات على المبلغ ده، وبالفعل وقفوا غرامات وبقالي كذا سنة بقسط المبلغ ده للضرائب لحد الحمدلله ما خلصته كله.

وأختتمت حديثها قائلة: "فوجئت بعد ما المبلغ خلص أولًا بـ مبنى القيمة المضافة بيكلمني عايز يدفعني غرامة بالرغم من أنهم وعدوني مفيش غرامات.. والغرامة دي أكتر من المبلغ نفسه اللي بقسطه بقالي سنتين، ثم اتصال من كذا مأمور ضرائب عامة طالبين مني فحص كل سنين العمل اللي اشتغلتها، أفحص 2006 اللي ورقها بقى لونه أصفر؟، وطالبين أني أدفع من 2006 لحد 2024 يعني 18 سنة ضرايب أنا دافعاهم أصلا قبل كده، قولتلهم أنا دفعت ده، قالولي مينفعش، قولتلهم إيه هو اللي مينفعش؟، قالولي أصل إحنا واخدين تعليمات أن كل الممثلين يدفعوا أزيد من اللي دفعوه، قولتلهم التعليمات دي منين؟ محدش رد، قالولي كده كده هتدفعي حتى لو دفعتي قبل كده، مع الضغط عليّ اضطريت أني أعمل جلسات مع الضرايب لحد ما كل الناس هناك بقوا يشوفوني يوميًا وبجد فيه ناس تعاطفت جدا مع موضوعي لأنهم بالفعل شايفيني دفعت قبل كده، إلا مختصة الحجز كل يوم بتكلمني وتقول: أنا هحجز عليكي.