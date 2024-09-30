نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائى عن إطلاق اسم الفنان الراحل محمود ياسين على الدورة الأولى من المهرجان والتى تنطلق فى الفترة من 1 وحتى 5 من شهر ديسمبر القادم.

وكتبت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يسعدنا الإعلان عن إطلاق اسم الفنان الكبير محمود ياسين على الدورة الأولى لمهرجان بورسعيد السينمائي "دورة محمود ياسين" تكريمًا لابن بورسعيد وأحد أعمدة السينما المصرية.

وأضافت:" محمود ياسين لم يكن مجرد ممثل، كان مدرسة تمثيلية مزجت بين أصالة الجيل السابق وحداثة عصره بطريقة فريدة، خلقت أسلوبًا متفردًا في الأداء التمثيلي".

وعلى صعيد آخر، وجه محافظ بورسعيد محب حبشي، بأهمية التخطيط والإعداد الفني والإعلامي الجيد لتنظيم وإقامة "مهرجان بورسعيد السينمائي " في دورته الأولى بالشكل الأمثل، والتنسيق الكامل بين منظمي المهرجان ومحافظة بورسعيد، ليتم تنفيذ عمل فني متميز.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ، مع ممثلي المهرجان، استعدادات إقامة المهرجان، والذي يقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر القادم، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ، في بيان له، أن المهرجان يهدف إلى تقديم منصة للإبداع السينمائي، ويشمل برامج متنوعة تعكس تطور السينما على المستويين المحلي والدولي، ويسعى المهرجان في دورته الأولى إلى استقطاب عدد كبير من صناع السينما والمواهب الشابة من جميع أنحاء العالم.