هيفاء وهبي تهاجم الدول الصامتة تجاه أحداث لبنان: صمتهم أشد قسوة ويئن وطني من الألم

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن حزنها الشديد بسبب الصمت الدولي الذي نتعرض له الفترة الأخيرة تجاه القصف الإسرائيلي علي دولة لبنان وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو يتضمن رسالة نصية من لبنان تطلب المساعدة، لكن لم يتلقَ أي رد من العالم سوى الصمت، وعلقت عليها قائلة: "صمتهم أشد قسوة من أي حرب يئن وطني من الألم ودماء أبنائه ستبقى جزءًا من ذاكرة مؤلمة في شوارعه التي كانت يومًا مليئة بالحياة يا رب تتلطف بلبنان وباللبنانيين".

أحدث أعمال هيفاء وهبي

من ناحية أخري، تستعد الفنانة هيفاء وهبي لعرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “ولاد المحظوظة” والتي من المقرر عرضة الفترة المقبلة.

فيلم ولاد المحظوظة بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار لايت رومانسى، ووتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

فيلم رمسيس باريس

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية فيلم رمسيس باريس الذي تم طرحه العام الماضي وشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم رمسيس باريس فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.