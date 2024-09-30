بسبب الذكريات.. روجينا تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة روجينا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت صورًا نادرة لها برفقة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد حلمي، واسترجعت ذكريات معهد الفنون المسرحية.

سبب تصدر روجينا التريند

وتصدرت روجينا التريند بعدما شاركت صور ذكريات معهد الفنون المسرحية، عبر حسابها الشخصي وعلقت: "سنة اولى في معهد فنون مسرحية،أول رحله في المعهد بعد شهر من الدراسة،قيمه الاشتراك 15جنيه".

وإضافت روجينا: "الدكتورة سميرة محسن المشرفة على الرحلة، الصوره دى تجمع 3 نجوم، نجم في فن الديكور نجمين من اهم نجوم الوطن العربى، ياترى عرفتوا مين الثلاث نجوم".

أحدث أعمال روجينا

سبق، وأكدت روجينا خلال لقاءها مع منصة سبيسيالي الإماراتية، أن مسلسلها القادم يحمل موضوعا مختلفا ويمس كل سيدة في الوطن العربي، حيث يتحدث عن فكرة الأمان الذي تبحث عنه أي سيدة وقالت "واثقة من النجاح بإذن الله لأنه مسلسل مختلف ومهم جدًا وأعتقد إن أي ست عربية هتتعاطف معاه ويمكن الرجالة هتتضايق مني أكيد".

أخر أعمال روجينا

وكان اخر اعمال روجينا، هو وفيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال واخراج طارق رفعت وإنتاج ذا جيت ميديا جروب، وبطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وروجينا وهنا شيحة ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت، وأيضا مسلسل «سر إلهي» بطولة أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

قصة مسلسل سر إلهي

دارات احداث مسلسل سر إلهي في إطار اجتماعي درامي، حيث ناقش الصراعات العائلية والخلافات الزوجية وغيرها من القضايا المهمة، وجسدت روجينا خلاله شخصية نصرة، والتي تعمل موظفة في دار للمسنين، ثم تتعرض لأزمات عديدة في حياتها، تناول المسلسل العديد من القضايا في أحداثه ما بين مشاكل عائلية وأخلاقية حيث دائما ما يبهرنا الثاني النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.