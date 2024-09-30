تصل إلى 19 ألف جنيهًا.. أسعار تذاكر حفل أحمد سعد في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم أحمد سعد، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ومن المقر. إقامتها يوم 15 نوفمبر علي مسرح أرينا بدبي، برفقى فرقة ميامي.

تتوزع الأسعار على الفئات كما يلي:

الفئة الأولى: 55.26 دولار (2،700 جنيه مصري)

الفئة الثانية: 83.60 دولار (4،000 جنيه مصري)

الفئة الثالثة: 111.93 دولار (5،407 جنيه مصري)

الفئة الرابعة: 168.61 دولار (8،144 جنيه مصري)

الفئة الخامسة: 225.29 دولار (10،883 جنيه مصري)

الفئة السادسة: 410.90 دولار (19،850 جنيه مصري)

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: “مبروك يا أبن المحظوظة، إختياراتي، بنت ناس، وسع وسع، عليكي عيون”.

أحدث أعمال أحمد سعد

ويذكر ان طرح المطرب أحمد سعد مؤخرا أغنية “كبرتوا الموضوع” من مسلسل “ديبو” الذي يعرض حاليا عبر منصة "يانجو بلاي".

أبطال مسلسل ديبو

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

أحداث مسلسل ديبو

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.