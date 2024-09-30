أخبار اليمن : المؤتمر وحلفاؤه يدينون بشدة العدوان الصهيوني على الحديدة

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المؤتمر نت - المؤتمر وحلفاؤه يدينون بشدة العدوان الصهيوني على الحديدة
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دوت الخليج -
المؤتمر وحلفاؤه يدينون بشدة العدوان الصهيوني على الحديدة
ادان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا بشدة العدوان الصهيوني الذي شن عدة غارات على خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، ومناطق قريبة من ميناء الحديدة.
واعتبر البيان قيام العدو الصهيوني وبمساعدة امريكية بريطانية استهداف محطة كهرباء الحالي اعتداءً على الحياة المدنية العامة يهدف للإضرار بمقدرات الشعب اليمني وانتهاك لسيادة واستقلال اليمن وهو محاولة يائسة من قبل الكيان الصهيوني لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المبدئية والثابتة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومواجهة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الصهاينة بحق سكان غزة.
ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الشعب اليمني وقواه السياسية الشريفة إلى التوحد ومزيد من اليقظة والعمل على تماسك الجبهة الداخلية بشكل أقوى لمواجهة العدوان الصهيوني لان ذلك شرف لشعبنا اليمني الذي كان وسيظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن قضية الأمة وهي قضية فلسطين حتى يحرر الشعب الفلسطيني ارضه ويقرر مصيره باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه دعمهم وتأييدهم لأي خطوات تتخذها القيادة والقوات المسلحة اليمنية للرد على العدوان الصهيوني.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن تعازيهم الحارة لأسر الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الصهيوني على منشآت مدنية في الحديدة وتمنياتهم للمصابين الشفاء العاجل.
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة