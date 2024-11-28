العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - ناقش ممثلون أوروبيون حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف روسيا الأربعاء، بما في ذلك تدابير تستهدف الشركات الصينية التي تنتج الطائرات المسيرة لصالح الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وناقش ممثلو الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترحات الجديدة من المفوضية الأوروبية، والتي ستكون حزمة العقوبات الخامسة عشرة للاتحاد الأوروبي منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل أكثر من عامين.

وتتضمن المقترحات أيضا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما يُسمى "أسطول الظل الروسي" الذي يستخدم لنقل النفط ومنتجاته، وفقا للمعلومات المتوفرة.

وتم اتهام روسيا منذ فترة طويلة باستخدام سفن لا تملكها شركات شحن غربية ولا تؤمنها شركات التأمين الغربية لتجاوز الحد الأقصى للأسعار الذي فرضته الدول الغربية على صادرات النفط الروسية إلى دول ثالثة.

ويعتقد خبراء أن ثمة مخاطر كبيرة على الشحن والبيئة مع هذه السفن، حيث أن العديد من الناقلات متهالكة وبها عيوب فنية، وفي بعض الأحيان تعمل دون نظام تحديد الهوية التلقائي.

ومنذ أشهر، كانت دول بحر البلطيق مثل السويد تطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مالكي السفن والمشغلين وشركات التأمين المعنية.

وكانت المملكة المتحدة بدأت هذا الأسبوع فرض عقوبات جديدة ضد "أسطول الظل الروسي"، وأضافت 30 سفينة إلى قائمة عقوباتها.

ووفقا لخطط المفوضية الأوروبية، قد يستهدف الاتحاد الأوروبي حوالي 50 سفينة. وقد تُمنع تلك السفن على سبيل المثال، من دخول الموانئ في دول الاتحاد الأوروبي. وكانت أكثر من 20 سفينة قد أُدرجت بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي في يونيو.