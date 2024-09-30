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أحمد جودة - القاهرة - ‏عاجل - الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي شمال إسرائيل، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، عن دوي صفارات الإنذار في منطقة راموت نفتالي شمال إسرائيل، وجاء ذلك حسب ما أفادت به سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها.

غارات إسرائيلية في بيروت

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد غارات بلغت العشرات على لبنان في مختلف المناطق مما أسفر عن مقتل 100 قتيل من بينهم قيادات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجاء ذلك بعد يومين من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مع قادة آخرين في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت.

‏عاجل - الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي شمال إسرائيل

وحسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية، إن عد القتلي بسبب الغارات الإسرائيلية على كافة أنحاء لبنان، يوم الأحد، وصل إلى 105 قتيل، من بينهم 32 في منطقة عين الدلب بمدينة صيدا الساحلية في جنوب شرق البلاد وأيضًا 33 في بعلبك- الهرمل في الشمال الشرقي مع 7 في مرجيون.

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وعلى جبهة أخرى، قصفت إسرائيل ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة بغرب اليمن، غداة إعلان الحوثيين استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي.

وأوقعت الغارات الإسرائيلية 5 قتلى و44 مصابا في اليمن، في حصيلة محدثة أوردتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

بايدن يشدد على وجوب تجنب اندلاع نزاع إقليمي

في هذا السياق، شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، على "وجوب تجنب" اندلاع نزاع إقليمي في الشرق الأوسط.

في لبنان، حيث تواصل الضغط العسكري على حزب الله، قالت إسرائيل إنها هاجمت 120 هدفا في معاقل الحزب، الأحد، شملت، وفقا لها، مواقع إطلاق صواريخ ومنشآت عسكرية ومستودعات أسلحة.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجار قوي ورأوا أعمدة دخان تتصاعد من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث قُتل حسن نصرالله، الجمعة، في غارة إسرائيلية قوية سوّت عدة مبان بالأرض.