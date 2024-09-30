نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تسخر من الصمت الدولي إزاء معاناة لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من الصمت الدولي على معاناة لبنان التي شهدتها خلال الفترة الحالية، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع إنستجرام.

https://www.instagram.com/reel/DAgOAE6t2K6/?igsh=MWticjdvdnBpbng1dw==

هيفاء وهبي تسخر من الصمت الدولي على معاناة لبنان

ونشرت هيفاء وهبي فيديو على شكل رسالة نصية من لبنان يطلب فيها البلد المساعدة، وكتبت هيفاء: "صمتهم أشد قسوة من أي حرب. يئن وطني من الألم ودماء أبنائه ستبقى جزءًا من ذاكرة مؤلمة في شوارعه التي كانت يومًا مليئة بالحياة. يا رب تتلطف بلبنان وباللبنانيين".

أحدث أعمال هيفاء وهبي

من ناحية أخرى، انتهت هيفاء وهبي من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، ومن المقرر أن يستكمل المخرج مرقس عادل عمليات المونتاج وتجهيز الفيلم للعرض في موسم الصيف هذا العام، الذي يدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، يضم بيومي فؤاد، كريم عفيفي وآخرين والفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

اخر اغاني هيفاء وهبي

وكان اخر اغاني هيفاء وهبي هي أغنية "يا نحلة" من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، وطرحتها هيفاء وهبي في فيديو بالكلمات، وايضا طرحت أغنية «وصلتها» التي طرحتها مؤخرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، وهي من كلمات محمود عبد الله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع نور.

كلمات اغنية وصلتها

وصلت لها خلاص وضمنتها في صفّك

فروحت راكنها فوق رفّك

تجي لك هي وإنت اللي بقيت بتروح

بتهملها عشان هي عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت إنك وصلت لها بطلوع الروح

فخذ بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقيت عندك

فخُذ بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقيت عندك

ندهت لها وبعد ما بينت شوقها

لقيت إيدك بتخنقها

وكنت زمان بتحضنها بنفس الإيد

عملت لها قلق في حياتها وبتعمى

عينيك عن قيمة النعمة

عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد

فخذ بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقيت عندك

فخُذ بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقيت عندك

فخُذ بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقيت عندك

فخُذ بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقيت عندك